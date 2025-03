Ionuţ Lupescu nu a avut milă de tricolori! Verdictul Kaiserului după România-Bosnia 0-1: "O prestaţie destul de slabă" + Ce spune despre penalty-ul neacordat - Antena Sport

România lui Mircea Lucescu a avut parte de un start slab în grupa de calificare pentru World Cup 2026. În direct la Antena 1, tricolorii au pierdut în meciul de debut, din preliminariile Mondiale, scor 0-1, contra celor din Bosnia.

Fostul jucător al Generaţiei de Aur, Ionuţ Lupescu, nu s-a ferit de cuvinte. Ştie de ce echipa naţională a României nu s-a impus în meciul de pe Arena Naţională.

Ionuţ Lupescu, verdict dur

A fost o atmosferă de sărbătoare pe Arena Naţională, acolo unde peste 50.000 de români au încercat să îi poarte spre victorie pe tricolori. Nu a fost însă de ajuns. Ionuţ Lupescu ştie ce a lipsit naţionalei României. „Prima repriză destul de slab şi, din păcate, nu reuşim să egalăm, să marcăm, o prestaţie destul de slăbuţă. Mai e mult până la sfârşitul acestei campanii, dar e adevărat că atunci când nu câştigi acasă e destul de greu”, a spus Ionuţ Lupescu, la finalul disputei.

Fostul mijlocaş al echipei naţionale i-a dat dreptate arbitrului după ce acesta nu a acordat penalty României în minutul 53, după ce un stadion întreg a văzut henţul jucătorului bosniac. „Nu ştiu de ce am intrat aşa, am avut şi câteva ocazii care nu au intrat, din păcate. (Am avut şi un penalty? Nu ştiu, nu cred)”, a mai spus Lupescu.

Marius Marin, mulţumit de jocul tricolorilor

Marius Marin spune că „tricolorii” trebuie să strângă rândurile şi să câştige partida cu San Marino, care se va disputa luni, 24 martie. Mijlocaşul naţionalei e de părere că Austria, principala favorită a grupei, va avea parte şi ea de un meci foarte dificil cu Bosnia.