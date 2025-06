Mircea Lucescu l-a întrerupt pe Florin Tănase în timpul conferinței și a atacat arbitrajul: „E prost zis. Cum puțin?” - Antena Sport

Sunt greșeli pe care le-am făcut cu Austria. E foarte greu când joci împotriva unui asemenea adversar, care are jucători în cele mai bune campionate… Când faci greșeli, mai ai și puțină neșansă, poate și arbitrajul a fost puțin de partea lor” , a spus Florin Tănase.

„Puțin e prost zis. A fost penalty în minutul doi, clar de tot. Cum puțin? Ce puțin… Cu Bosnia, acum același lucru. Penalty mai clar… Nici măcar nu l-au analizat la VAR. Așa se întâmplă când sunt grupați arbitri din aceeași țară, nu intervine”, a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă.

Mircea Lucescu, reacție fermă înainte de România – Cipru

Mircea Lucescu a prefațat duelul dintre România și Cipru, din etapa a patra a preliminariilor World Cup 2026. „Tricolorii” au nevoie de un succes, după ce au pierdut în deplasare cu Austria, scor 1-2.

„Sunt doar 2 zile între meciuri. Imediat după meci am avut o discuţie cu ei şi am încercat să îi fac să înţeleagă că fiecare meci are propria lui istorie şi că în momentul acela se încheie partida cu Austria şi trebuie să se gândească foarte serios la următoarea partidă, ţinând cont şi de necesitatea de a face puncte, de prezenţa unui public numeros pe stadion.