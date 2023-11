Prima reacţie a lui Gică Popescu, după ce România - Elveţia 1-0: "Merită toate felicitările noastre! Am trăit cu senzaţia asta" - Antena Sport

Reclamă

„Spuneam că, fiind la final de campaniei de calificare, merită toate felicitările noastre. Au terminat pe primul loc fără să piardă. Ceea ce contează în fotbal e rezultatul. Ceea ce a obţinut echipa noastră naţională e lăudabil. Am terminat pe primul loc. Am avut şi puţină şansă, dar până la urmă rămân rezultatele şi primul loc în grupă. Am trăit cu senzaţie că elveţienii au supărat pe cineva acolo Sus. Cred că rezultatul este unul muncit. După o repriză echilibrată, elveţienii au venit pentru noi. Moldovan a apărat tot şi are un merit mare în victorie. Trebuie să rămânem cu un parcurs bun, meciul cu Israel a fost extraordinar. Am încheiat en-fanfare această campanie de calificare„, a spus Gică Popescu în exclusivitate la Antena 1.

Alibec a adus o victorie uriaşă! Sărbătoare pe Arena Naţională

România – Elveţia 1-0 a fost LIVE VIDEO pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii lui Edi Iordănescu au obţinut o victorie uriaşă pe Arena Naţională, în faţa a 55.000 de fani. România va fi în urna a doua la tragerea la sorţi a grupelor pentru EURO 2024.

Reclamă

Denis Alibec a marcat golul victoriei în minutul 50.

România, în urna a doua la tragerea la sorţi pentru EURO 2024

România a rămas în urna a doua la tragerea la sorţi pentru EURO 2024, după ce a învins Elveţia în ultimul meci din Grupa I. Victoria senzaţională a tricolorilor s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Denis Alibec a înscris golul care i-a ridicat în picioare pe 50.000 de fani care au fost prezenţi pe Arena Naţională. Fanii au avut astfel un nou motiv de sărbătoare, după ce a obţinut calificarea la turneul final împotriva Elveţiei.

Reclamă

Obligaţi să nu piardă pentru a rămâne în urna a doua, jucătorii lui Edi Iordănescu şi-au îndeplinit obiectivul şi au încheiat neînvinşi grupa din preliminarii. Urna 1 Germania, Portugalia, Franţa, Spania, Belgia, Anglia Urna 2 Ungaria, Turcia, Danemarca, Albania, România, Austria Urna 3 Olanda, Scoţia, Slovenia, Slovacia, Cehia, Croaţia Reclamă

Urna 4

Italia, Serbia, Elveţia, 3 echipe din play-off-ul Nations League

Tragerea la sorţi va avea loc la Hamburg, pe 2 decembrie, şi va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. Jucătorii din naţionala României au de ce să aibă emoţii.

Cum arată „grupa morţii” pentru tricolori:

Franţa, România, Olanda, Italia

Cum arată grupa uşoară pentru tricolori:

Belgia, România, Slovenia, Elveţia

Naţionala României poate ajunge să joace din nou împotriva Elveţiei, n