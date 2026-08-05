E gata! Arsenal face un transfer uriaș! Campioana Angliei dă 87 de milioane de euro pe brazilian

Campioana Angliei, Arsenal, este la un pas să îl transfere pe brazilianul Bruno Guimaraes de la Newcastle, anunță The Athletic. Asta după ce „coțofenele” au acceptat suma de 87 de milioane de euro care să fie plătită în schimbul căpitanului echipei.

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Newcastle a dorit inițial o sumă de 3 cifre, la fel cum a primit după vânzarea lui Sandro Tonali la Tottenham, însă și Arsenal oferea doar 65 de milioane. S-a ajuns la un compromis și brazilianul urmează să facă vizita medicală.

Vine Bruno. Urmează Vinicius?

Fostul club al lui Bruno Guimaraes, Olympique Lyon, va primi 20% din suma de transfer. Deși Newcastle nu a dorit să rămână și fără Bruno după plecările lui Gordon și Tonali, precum și a managerului Eddie Howe, brazilianul a insistat pentru transfer și a cerut clubului să fie lăsat la Arsenal. Bruno a ajuns la Newcastle în 2022 și a evoluat în 153 de partide de Premier League, reușind 30 de goluri și 26 de assist-uri.

Guimaraes mai avea doi ani de contract cu Newcastle, după ce semnase un nou contract în octombrie 2023. Plecarea lui Bruno reprezintă o nouă lovitură grea pentru Newcastle într-o vară de uitat, în care a ratat și două dintre principalele ținte: Victor Munoz, ajuns la Liverpool, și Johan Manzambi, care a ales-o pe Aston Villa.

În schimb, campioana Arsenal continuă să se întărească. Iar următorul pe listă este Vinicius! „Tunarii” sunt încrezători că îl pot convinge pe starul Braziliei să vină în Premier League, dacă nu ajunge la un acord cu Real Madrid pentru prelungirea contractului. Astăzi urmează să aibă loc o nouă întâlnire importantă între reprezentanții Realului și cei ai lui Vinicius.