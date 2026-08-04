Xabi Alonso are o problemă nemaivăzută în fotbal! Câți jucători poate să aibă Chelsea după 2,4 miliarde cheltuite

Xabi Alonso are o misiune dificilă la noua sa echipă, Chelsea. Nu pentru că duce lipsă de soluții pentru viitorul sezon, ci pentru că are un număr prea mare de jucători în lot! Conform site-ului oficial al clubului, Chelsea are în acest nu mai puțin de 46 de jucători!

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Chelsea a făcut și în această vară transferuri importante precum Jordan Henderson, Marco Palestra sau Maxence Lacroix, dar și noul record de transfer: Morgan Rodgers, adus de la Aston Villa pentru 117 milioane de lire sterline.

Cum arată lotul lui Chelsea în acest moment

Portari: Mike Penders, Robert Sanchez, Filip Jorgensen, Gabriel Slonina, Teddy Sharman-Lowe, Ted Curd

Fundași dreapta: Reece James, Marco Palestra, Malo Gusto, Josh Acheampong

Fundași centrali: Maxence Lacroix, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Mamadou Sarr, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Aaron Anselmino, Olutaro Subuloye

Fundași stânga: Jorrel Hato, Landon Emenalo, Calvin Diakite

Mijlocași centrali: Moises Caicedo, Romeo Lavia, Dario Essugo, Enzo Fernandez, Valentin Barco, Jordan Henderson, Reggie Walsh, Mahdi Nicoll-Jazuli, Reggie Watson

Extreme dreapta: Estevao, Pedro Neto, Geovany Quenda, Ryan Kavuma-McQueen

Extreme stânga: Jamie Gittens, Mykhailo Mudryk

Mijlocași ofensivi: Morgan Rogers, Cole Palmer, Omari Kellyman

Atacanți: Joao Pedro, Nicolas Jackson, Liam Delap, Emmanuel Emegha, Marc Guiu, Danny Welbeck

Chelsea a bifat și la capitolul plecări: Marc Cucurella a mers la Real Madrid, Tyrique George la Everton, iar Alejandro Garnacho, Jesse Derry și Kendry Paez au fost cedați sub formă de împrumut. De asemenea, mai sunt aproape de plecare în acest moment Enzo Fernandez, Romeo Lavia sau Josh Acheampong. Chiar și așa, Chelsea va rămâne cu mulți jucători pe care Xabi Alonso nu va conta în următorul sezon.

De la venirea noilor patroni la Chelsea, gruparea londoneză a investit cei mai mulți bani în transferuri din fotbalul mondial, aproape dublu față de locul al doilea pe care se află Manchester City. Chelsea este și clubul care a încasat cei mai mulți bani pentru jucătorii cedați, peste 1 miliard de euro.