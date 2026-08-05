Jucătorul de 70.000.000 de euro a revenit pe teren după aproape 2 ani de absenţă

Duelul amical dintre Chelsea şi Juventus, disputat în Honk Kong, a consemnat revenirea pe teren a lui Mykhailo Mudryk, extrema formaţiei londoneze care a lipsit de pe gazon în ultimii 2 ani din cauza unei suspendări.
Fotbalistul ucrainean a fost depisat dopat cu o substanţă interzisă şi a urmat o perioadă de calvar pentru el, în care a trebuit să stea departe de teren în urma deciziei venită din partea WADA.
Mudryk a revenit pe teren după aproape 2 ani de suspendare
Prins dopat în decembrie 2024, jucătorul lui Chelsea a scăpat acum de calvar şi a fost pentru prima dată pe gazon, în tricoul formaţiei londoneze, la meciul amical disputat în China, contra celor de la Juventus. Mudryk a intrat pe teren în minutul 82 în locul lui Nicolas Jackson.
Fanii au fost extrem de încântaţi şi l-au aclamat pe jucătorul lui Chelsea la fiecare atingere de balon. Mudryk a arătat o poftă de fotbal remarcabilă în minutele puţine avute, iar asta poate să fie o veste excelentă pentru trupa engleză înainte de startul noului sezon.
- 70 de miioane de euro a plătit Chelsea în schimbul lui Mudryk, în 2023.
Mudryk a ajuns la un acord cu WADA pentru reducerea suspendării
Mykhailo Mudryk a fost implicat într-un caz de dopaj după ce a fost depistat pozitiv cu meldonium, o substanță interzisă de Agenția Mondială Antidoping (WADA). Inițial, jucătorul ucrainean a fost suspendat provizoriu, iar ulterior a primit o sancțiune de patru ani. Mudryk a contestat decizia, susținând în permanență că nu a consumat intenționat substanța și că nu a urmărit să își îmbunătățească performanțele sportive.
În urma apelului, cazul a fost soluționat printr-un acord între Federația Engleză de Fotbal (FA), WADA și jucător. Suspendarea a fost redusă retroactiv la perioada deja executată – aproape doi ani –, deoarece, între timp, modificările regulamentelor WADA au stabilit că nivelul de meldonium găsit în proba sa nu ar mai constitui o încălcare a regulilor antidoping. Astfel, Mudryk a fost declarat eligibil să joace din nou.
- E gata! Arsenal face un transfer uriaș! Campioana Angliei dă 87 de milioane de euro pe brazilian
- În sfârșit! Liverpool a decis pe cine să aducă în locul lui Salah! Vine alături de Barcola de la PSG
- Xabi Alonso are o problemă nemaivăzută în fotbal! Câți jucători poate să aibă Chelsea după 2,4 miliarde cheltuite
- Oficial. Chelsea a anunțat venirea unui fost căpitan de la o rivală din Premier League. Lovitură dată de Xabi Alonso
- Colegul lui Andrei Raţiu a dat lovitura şi semnează cu Chelsea! Cel mai scump transfer din istoria lui Rayo