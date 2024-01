Presa spaniolă scrie despre o posibilă luptă în viitor între Real Madrid şi Barcelona pentru Drăguşin: "Cel mai la modă fundaş" - Antena Sport

Reclamă

Jurnaliştii spanioli au amintit de declaraţiile impresarului lui Radu Drăguşin, Florin Manea, care a dezvăluit că visul fundaşului român este să evolueze la Real Madrid.

”Dacă este un nume care a răsunat puternic în această perioadă de transferuri de iarnă, acela este Radu Drăgușin. Chiar dacă tânărul fundaș central este aproape să își finalizeze transferul la Tottenham (n.r.: între timp Radu Drăguşin a fost prezentat oficial la Tottenham), agentul său a declarat că următorul pas este să îl ducă în La Liga.

Reclamă

Concret, vrea să reaprindă cea mai mare rivalitate din fotbal. ‘Am fost aproape să semnăm cu Bayern, sunt printre cei mai buni, dar visul lui este să joace la Real Madrid sau Barcelona’, a spus Florin Manea, care, deși știa că declarațiile sale nu le va pica tocmai bine celor de la Tottenham, a declarat ‘Îl văd la Real Madrid în doi-trei ani’”, au scris spaniolii.

Imediat după ce a fost prezentat oficial, Radu Drăguşin a rostit şi primele cuvinte. ”Come on, you Spurs”, a spus Drăguşin, adică ”Hai, Spurs!”.

Drăguşin ar putea debuta la Tottenham chiar duminică, în derby-ul contra lui Manchester United

Noul fundaş al lui Tottenham a intrat direct pe primul loc în topul celor mai scumpi jucători români transferaţi vreodată. I-a devansat pe Adi Mutu (19 milioane de euro), Cristi Chivu (18 milioane de euro) şi Răzvan Marin (12.5 milioane de euro).

Reclamă 4 / 0/3

Drăguşin ar putea debuta chiar pe Old Trafford, împotriva lui Manchester United. După, Tottenham are meci cu campioana Europei, Manchester City. Programul lui Tottenham în perioada următoare: Manchester United – Tottenham, 14 ianuarie

Tottenham – Manchester City, 27 ianuarie

Tottenham – Brentford, 31 ianuarie

Everton – Tottenham, 3 februarie

Tottenham – Brighton, 10 februarie

Tottenham – Wolves, 17 februarie

Chelsea – Tottenham, 23 februarie

Tottenham – Crystal Palace, 2 martie Ilie Dumitrescu este convins că Radu Drăgușin se va impune rapid la Tottenham Ilie Dumitrescu nu are emoţii că Drăguşin va avea probleme să se impună în Premier League. A subliniat faptul că Radu Drăgușin a impresionat pe toată lumea și datorită faptului că a făcut pasul în fotbalul mare de la o vârstă fragedă. „Un lucru extraordinar pentru fotbalul românesc. Transferul ăsta este rezultatul evoluțiilor lui Drăgușin la cel mai înalt nivel. Vorbim și despre echipa națională, dar și despre Genoa. Eu cred că extrem de important, în ascensiunea lui, a fost pasul făcut la Juventus, ca și junior. Pasul la seniori l-a făcut într-un vestiar cu jucători cu mare experiență, un vestiar care câștigase de 5 ori campionatul la rând, și cu 2 finale de Champions League. S-a schimbat foarte mult, de la 16 ani la 19 ani. A jucat și în Serie B, cu Genoa, a jucat și la echipa națională, unde este un jucător de bază. În Serie A a demonstrat că este unul dintre cei mai buni fundași din Italia”, a spus Ilie Dumitrescu, în exclusivitate pentru AntenaSport. Reclamă