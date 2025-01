Un argentinian e primul jucător care vine la City, după ce Pep Guardiola a cerut transferuri. Anunţul lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Pep Guardiola a cerut transferuri, după ce Manchester City trece printr-o criză fără precedent în acest sezon. City se află pe locul 6 în clasament, la 14 puncte în spatele liderului Liverpool.

După rezultatele dezastruoase din ultima perioadă, Pep Guardiola a anunţat că are nevoie de întăriri pentru ca echipa să îşi revină. Iar prima venire e un juc[tor pe care campioana din Premier League l-a lăsat sub formă de împrumut la River Plate.

Claudio Echeverri revine la City după ce a fost împrumutat la River Plate

Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano anunţă că un puşti argentinian va veni la Manchester City în februarie. Este vorba de Claudio Echeverri (19 ani), un mijlocaş ofensiv care joacă la River Plate şi unde a fost împrumutat de City. Echipa lui Guardiola a plătit anul trecut 25 de milioane de euro pentru mijlocaşul argentinian.



Anunţul lui Pep Guardiola despre transferuri, după ce Manchester City a încheiat seria neagră

Manchester City a avut un start bun de sezon, dar ulterior s-a prăbuşit inexplicabil, atât în campionat, cât şi în Liga Campionilor. În acest moment, echipa lui Guardiola e la 14 puncte în spatele liderului Liverpool, care are şi un meci mai puţin disputat. City tremură şi pentru calificarea în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. După 6 etape disputate, echipa lui Guardiola are numai 8 puncte şi mai are de jucat cu PSG, în deplasare şi cu Club Brugge acasă.