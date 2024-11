O echipă de top din Europa intră în cursa pentru Andrei Raţiu! Concurenţă serioasă pentru Barcelona: "Rayo pare dispusă să negocieze" - Antena Sport

„Mă simt bine la club. Am reuşit să prind mai multe minute. Nu am nicio presiune. Îmi respect echipa, am încă doi ani şi jumătate la Rayo. Nu pot să vorbesc despre alte echipe.

Dacă vine o ofertă, trebuie să decidem cu agentul meu şi cu clubul, să vedem ce iese”, a spus Raţiu, în exclusivitate pentru Antena Sport.