OFICIAL | Fabio Cannavaro a semnat cu Udinese! Fostul Balon de Aur, adus pentru a obţine salvarea de la retrogradare - Antena Sport

Fabio Cannavaro a scris istorie în fotbalul mondial! A fost selecţionat de 136 de ori de naţionala Italiei, cu care a câştigat Cupa Mondială în 2006. În acelaşi an a şi primit Balonul de Aur. Fostul fundaş a cucerit un titlu cu Juventus şi a fost de două ori campion în La Liga cu Real Madrid.

Fabio Cannavaro, cuvinte uriașe pentru Adrian Mutu

Fabio Cannavaro a fost coechipier cu Adi Mutu la Juventus, în sezonul 2005-2006. Cei doi au păstrat o relaţie de prietenie.

„Am foarte multe amintiri frumoase cu Mutu, am împărțit multe lucruri împreună și Adrian face parte din familia mea. E un băiat excepțional și fratele meu are un băiat care poartă numele de Adrian, ca și el. Îl știe toată lumea, nu doar ca fotbalist, ci și ca om. Ideea acestei partide e să ne distrăm, să distrăm oamenii. Nu mai suntem jucători profesioniști, avem kilograme multe în plus.

Limba română seamănă mult cu italiana și de-a lungul timpului am cunoscut mulți români cu care m-am înțeles foarte bine. Feeling-ul dintre români și italieni este unul important. Am jucat și împotriva lui Hagi. A fost unul dintre jucătorii cei mari ai fotbalului. Un talent pur, care făcea oamenii să se îndrăgostească de fotbal. Nu voi juca, am o problemă la genunchi. O să fiu antrenor (n.r. – râde)”, a spus Fabio Cannavaro, în 2022.