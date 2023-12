Reacţia lui Radu Drăguşin, după golul magnific din Genoa - Inter 1-1! Anunţ despre viitorul său - Antena Sport

Reacţia lui Radu Drăguşin, după golul magnific din Genoa – Inter 1-1

Internaţionalul român a marcat un gol superb cu capul Reacţia lui Radu Drăguşin, după golul magnific din Genoa – Inter 1-1. Internaţionalul român a marcat un gol superb cu capul şi şi-a ajutat echipa să obţină un punct cu liderul din Serie A.

La finalul partidei, Drăguşin a făcut referire şi la viitorul său. Fabrizio Romano a anunţat că fundaşul român are şanse mari să ajungă la Tottenham. Drăguşin mai are contract cu Genoa până în vara anului viitor. 20 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Radu Drăguşin, conform Transfermarkt.

„O seară în care am dat totul pe teren. Ştiam că este foarte greu, dar am dat totul și până la urmă am adus acasă un punct. Acasă totul pare mai uşor, pentru că avem fanii noştri care ne împing de la spate. Poate avem un impuls în plus.