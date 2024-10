Reacţia lui Răzvan Marin după ce a marcat un super-gol, în Parma - Cagliari 2-3. "Am dat dovadă de caracter" - Antena Sport

Răzvan Marin a vorbit după ce a marcat un super-gol, în Parma – Cagliari 2-3, duelul românilor din Serie A. A fost meciul în care şi Dennis Man şi-a trecut numele pe lista marcatorilor.

Marin a înscris golul de 2-1 al sarzilor, după o execuţie perfectă de la marginea careului, care s-a dus direct în vinclul porţii lui Suzuki, care n-a avut nicio şansă să intervină. A fost primul gol al mijlocaşului cotat la 3.5 milioane de euro în acest sezon de Serie A.

Reacţia lui Răzvan Marin după ce a marcat un super-gol, în Parma – Cagliari 2-3

”Sincer, niciodată nu am avut prestații rele și am reușit să rămânem calmi. Doar împotriva lui Empoli am avut probleme, azi am revenit după o săptămână dificilă în cantonament. Avem nevoie de un joc care să ne permită să revenim, suntem foarte fericiți.

Dacă am fost speriat la 2-2? Adevărul este că am dat dovadă de caracter, după golul meu, am avut o ocazie de 3-1 cu Gaetano singur cu portarul. Suntem un grup unit, ne-am dorit să adăugăm trei puncte în clasament”, a spus Răzvan Marin.

După această victorie, Cagliari a scăpat de ultima poziţie a clasamentului din Serie A. Sarzii au urcat pe locul 17, cu 5 puncte, acesta fiind şi primul succes al echipei lui Răzvan Marin în acest sezon.