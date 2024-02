George Puşcaş, primul său gol pentru Bari! Nu mai marcase de aproape un an pentru echipa de club - Antena Sport

George Puşcaş şi-a setat obiectivele, după transferul la Bari! Ce a spus despre naţională

George Puşcaş a fost împrumutat de Genoa la Bari, în această perioadă de mercato, până la finalul sezonului. Atacantul luptă pentru a prinde cât mai multe minute, pentru ca în vară să fie în lotul României pentru EURO 2024. Meciurile din campionatul în care evoluează Puşcaş, Serie B, se văd live, în AntenaPLAY.

George Puşcaş a declarat că visează să promoveze în Serie A, alături de noua sa echipă. Atacantul şi-a adus aminte şi de prima sa experienţă la Bari, din 2016, atunci când era împrumutat de Inter pentru un sezon.

De asemenea, vârful a mai declarat că speră să-şi atingă obiectivele fixate la club, cât şi la naţională, în acest sezon. Acesta a mai transmis că forma sa fizică este una foarte bună, însă îi lipsesc doar minutele de joc. În această stagiune, Puşcaş nu a prins prea multe meciuri la Genoa, şi nu a reuşit să marcheze niciun gol.

„Ca orice vârf, îmi doresc să marchez cel puțin zece goluri și să prind mai multe minute decât am primit la Genoa, unde lucrurile nu au mers bine anul trecut pentru mine.

Visez la promovarea în Serie A, pe care am ratat-o dramatic în finala play-off-ului în 2015, pentru a închide un cerc. Am venit la o echipă cu potențial și îmi doresc să am realizări importante.

Nu contează formula transferului, împrumut sec sau cu obligație de cumpărare, eu am venit aici să joc și să mă afirm. Fiecare jucător are parcursul lui și trebuie analizat după mulți factori.

Mă simt bine fizic și ceea ce îmi lipsește este să joc mai mult. Doar jucând mult așa aș putea să-mi recâștig cea mai bună formă. Destinul m-a readus la Bari și sper să îi fac fericiți pe suporteri. La Ascoli am încercat să ajut echipa să câștige”, a declarat George Puşcaş, conform fanatik.ro.