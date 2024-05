"Made in Romania", varianta Parma! Imagini de senzaţie cu Dennis Man şi Valentin Mihăilă - Antena Sport

Mihăilă a dezvăluit că își dorește să joace și în sezonul viitor la Parma, având în vedere faptul că echipa antrenată de Fabio Pecchia a promovat în Serie A.

„Toți băieții au jucat bine în acest sezon. Încă de la început mi-am dorit să joc în Serie A cu această echipă. În startul stagiunii nu am jucat mult, însă m-am antrenat din greu, am avut mentalitate corectă și am fost răsplătit.

Viitorul? Mă văd aici. Consider că Parma este echipa de care am nevoie și la care pot da mai mult. Fanii sunt alături de noi la toate meciurile, cei din club și din staff sunt minunați, am niște colegi foarte buni. Îmi doresc să rămân la Parma”, a spus Valentin Mihăilă, citat de parmalive.com.