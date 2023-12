Marius Marin, gol superb în Palermo - Pisa! A văzut și cartonașul roșu, 11 minute mai târziu - Antena Sport

Totuși, la doar 11 minute de la această reușită, mijlocașul echipei naționale a văzut cartonașul roșu, după ce a avut o intrare foarte dură la un adversar. Inițial, arbitrul a lăsat jocul să meargă, dar oficialii din camera VAR au intervenit, iar centralul i-a acordat românului cartonașul roșu.

De asemenea, în prima repriză, Marius Marin a avut și o reușită anulată. În urma unui corner, mijlocașul a trimis mingea cu capul, în poartă. Totuși, arbitrii din camera VAR au sesizat faptul că jucătorul echipei naționale se afla într-o poziție neregulamentară, înainte să primească balonul.

Marius Marin, dezvăluiri tulburătoare după calificarea României la EURO 2024

Marius Marin a făcut dezvăluiri cutremurătoare după calificarea României la EURO 2024. Fără a avea dorinţa să iasă în faţă, mijlocaşul Pisei a vorbit despre operaţia de cancer a mamei sale, ce a avut loc chiar înaintea duelului cu Israel (1-1).

„Meciul cu Israel, de la București. Am fost titular, am dat tot ce am avut mai bun în mine, cum o fac mereu… (tăcere). Mulți nici nu ne mai dădeau șanse după 1-1 cu Israel acasă. Pentru mine a fost cel mai greu faptul că nu ne-am apropiat încă de atunci calificarea, cu o victorie.

Vreau să dedic această calificare mamei mele! La meciul cu Israel din septembrie, de la București, mi-a fost foarte greu. Atunci am aflat că mama a fost operată de cancer. Eu am venit în țară, din Italia, direct la lot în septembrie, nu am mai trecut pe acasă. Am vorbit cu mama și tata doar la telefon…

