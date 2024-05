David Popovici a dat cărţile pe faţă după un 2023 dezamăgitor: "Am avut o perioadă foarte grea în viaţa personală" - Antena Sport

David Popovici a spus totul după un 2023 dezamăgitor, în care nu a reuşit să se apropie de rezultatele din 2022, atunci când a devenit dublu campion european şi mondial, la 100 şi 200 metri liber. De asemenea, David stabilea şi un record mondial, la 100 de metri (46,86), care a căzut între timp.

Popovici a avut parte de un an de sacrificiu în ceea ce priveşte înotul. S-a concentrat pe viaţa personală, unde susţine că ar fi avut anumite probleme. De asemenea, David a susţinut şi examenul de Bacalaureat. Astfel că, marele nostru campion nu a avut timpul necesar de a se antrena la nivelul din 2022.

„În loc să încerc să repet ce am făcut bine în 2022, cu toate rezultatele pe care le-am avut, cred că este vorba de a învăţa de la început şi să încerc să trec peste 2023, un an care nu mi-a fost favorabil şi în care nu m-am simţit bine. Nu m-am simţit bine pentru că nu am avut cum să mă antrenez aşa cum mi-as fi dorit.

Am sărit mai multe antrenamente, am fost nevoit să mă concentrez şi pe alte lucruri din viaţă. În acest an, din fericire, sunt foarte liber şi sunt concentrat doar pe înot. A fost un an diferit, 2023, a trebuit să termin examenele de liceu, am avut o perioadă foarte grea în viaţa personală. Aşa este sportul, este plin de suişuri şi coborâşuri.

Ar fi foarte plictisitor dacă doar ai câştiga sau doar ai pierde. Anul trecut a fost un pas în procesul de învăţare. Orice-ar fi în acest an, ştiu că voi da totul la fiecare antrenament şi în fiecare moment”, a spus David Popovici, pentru canalul de Youtube SwimSwam.