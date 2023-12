Festivitate superbă la Otopeni! Ştefan-Alexandru Constantin a intonat imnul României, la Campionatele Europene de înot - Antena Sport

Diana Stiger şi-a setat obiectivele la Campionatele Europene de înot

Diana Stiger şi-a setat obiectivele la Campionatele Europene de înot în bazin scurt, competiţie care se vede live în AntenaPLAY. Înotătoarea de doar 15 ani a declarat că îşi doreşte să stabilească un nou record naţional, în bazinul de la Otopeni.

„Mă simt foarte bine, sunt foarte fericită pentru rezultatul pe care l-am făcut. Sper ca mâine, în finală, să merg mult mai bine şi să am un rezultat mult mai bun. Am avut câteva ore libere, am reuşit şi să mănânc.

Încă de când eram mică, am văzut că merg mult mai bine la probleme mai lungi. Am început să antrenez partea asta mult mai mult. Nu mă aşteptam să mă calific, pentru că totuşi suntem la Campionatele pentru seniori şi încă sunt junior, de 15 ani. Dar mă bucur foarte tare, m-am simţit foarte bine, cunosc foarte bine bazinul de la Naţionale.

Mă simt foarte bine, sunt foarte onorată că m-am calificat. Mă bucur foarte mult să văd campionii olimpici chiar în faţa ochilor mei, să concurez cu ei.

(N.r. Care este obiectivul tău) Îmi doresc cât mai multe finale, să-mi îmbunătăţesc timpii. Şi de ce nu, sper şi la un record naţional, de care am fost foarte aproape la proba de 400 de m”, a declarat Diana Stiger, într-un interviu pentru AntenaSport.