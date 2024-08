Ana Maria Bărbosu a depus şi ea contestaţie în urma rezultatului finalei de la sol: "Probatoriul este foarte bine întemeiat" - Antena Sport

Sunt mai ok şi încerc să-mi revin pe parcurs. O să vorbesc și cu mama, o să ne luăm o vacanță și poate o să-mi revin, dar îmi doresc foarte mult să mi se dea dreptate.

Voi vorbi cu mama, eu îmi doresc să nu mă retrag și să continui cu gimnastica”, a declarat Sabrina Voinea, la revenirea în ţară, potrivit tvrinfo.ro.

Sabrina Voinea, anunţ uluitor în scandalul legat de finala de la sol: „Poza pe care s-au bazat este falsă”

Sabrina Voinea a făcut un anunţ uluitor în scandalul legat de finala de la sol. Gimnasta română, care s-a clasat pe 5 în finala de la sol, susţine că poza pe care s-au bazat arbitrele atunci când au depunctat-o nu era din finala de la sol.

Nadia Comăneci a anunţat marţi că exerciţiul Sabrinei Voinea va fi revizuit.

„Nu știu exact ce părere au avut arbitrele, eu mi-am făcut solul cât am putut de bine, am tras până la capăt de mine, am reușit toate liniile acrobatice, nu am ieșit deloc din sol, mi-am făcut toată artistica, dar iată că arbitrele nu știu ce au văzut.

Au văzut altceva și m-au depunctat cu 0,1, doar că nu știu pe ce. Ele au spus că am ieșit din covor, dar eu nu am ieșit. Au avut o poză la îndemână în care au zis că eu am ieșit din covor, doar că acea poză nu era de ieri (n.r. – de luni, ziua finalei).

Acea poză probabil a fost de la finala pe echipe sau din prima zi de concurs, la calificări, dar în niciun caz de ieri. Am stat și am analizat tot solul și eu, și mama, și toți ceilalți și nimeni nu a văzut că eu am ieșit din covor.