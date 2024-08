"Ana, Sabrina, capul sus! Aţi fost la înălţime!" Reacţia Elisabetei Lipă, după controversele din finala de la sol: "E frustrant!" - Antena Sport

Reacţia Elisabetei Lipă, după controversele din finala de la sol Elisabeta Lipă, în timpul unei conferinţe de presă / Profimediaimages A apărut reacţia Elisabetei Lipă, după controversele din finala de la sol de la Jocurile Olimpice 2024. Jordan Chiles a lăsat-o pe Ana Maria Bărbosu fără medalia de bronz, după o contestaţie care a fost acceptată de arbitre. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Preşedintele ANS, Elisabeta Lipă, a postat un mesaj prin care le încurajează pe gimnastele Ana Maria Bărbosu şi Sabrina Maneca Voinea. Ana Maria a fost pentru câteva momente pe podium la Jocurile Olimpice, însă o contestaţie a antrenorilor americancei Jordan Chiles a lăsat-o fără medalia de bronz. Reacţia Elisabetei Lipă, după controversele din finala de la sol ”Ana Bărbosu, atât de aproape de medalia de bronz! Ultima finală pe aparate la gimnastică de la aceste Jocuri Olimpice, cea de la sol, se încheie cu un gust amar pentru ţara noastră. La doar 1 minut după ce Ana Bărbosu a câştigat medalia de bronz, o contestaţie făcută de sportiva americană Jordan Chiles a fost admisă, iar aceasta a trecut pe locul 3, cu 13.766 puncte, depăşindu-le pe Ana şi Sabrina, ambele la egalitate, cu punctajul 13.700. Am simţit pentru puţin timp euforia câştigării unei medalii la gimnastică, după atât de multă vreme, însă rezultatele obţinute de sportivele noastre trebuie să ne dea speranţa că la următoarea ediţie de JO vom fi din nou pe podium. Ana, Sabrina, capul sus! Aţi fost la înălţime! V-aţi bătut cu Simone Biles şi Rebeca Andrade pentru podium la sol şi aţi reuşit să impresionaţi nu doar Arena de la Paris, ci o ţară întreagă. Stiu că este frustrant, însă cred în potenţialul vostru. Continuaţi să vă antrenaţi, să faceţi treabă bună şi medaliile vor veni! Reclamă

Jocurile Olimpice s-au încheiat pentru cele doua gimnaste. O ediţie grea dar frumoasă, o ediţie la care au ajuns doar cei mai buni sportivi ai României”, a scris Elisabeta Lipă pe Facebook.

România a încheiat, luni, participarea în competiţiile de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice fără medalie. În finala de la sol, Sabrina Maneca Voinea s-a clasat pe locul 5, iar Ana Maria Bărbosu pe poziţia a 4-a, cu aceeaşi notă – 13.700. Pentru nici un minut, Bărbosu a fost medaliată cu bronz, dar o contestaţie la nota lui Jordan Chiles (SUA) i-a adus acesteia locul 3.

România a ratat medalia în finala de la sol

Sabrina Maneca Voinea a fost notată iniţial cu 13.700 pentru exerciţiul de la sol, dar antrenorii au depus contestaţie, însă nu s-a modificat nota, încheind pe locul 5. La rândul său, Ana Maria Bărbosu a încheiat pe 4, cu 13.700. Pentru un minut a avut medalie de bronz, dar americanii au făcut contestaţie la nota lui Jordan Chiles, care a trecut pe 3, cu 13.766.

Cifrele prestaţiilor lor la sol, în calificări şi în finală, sunt următoarele:

Ana Maria Bărbosu: calificări – 13.600 (5.600 dificultate, 8.000 execuţie); finală – 13.700 (5.800 dificultate, 8.000 execuţie, penalizare o zecime); Sabrina Maneca Voinea: calificări – 13.800 (6.200 dificultate, 7.600 execuţie); finală – 13.700 (5.900 dificultate, 7.900 execuţie, penalizare o zecime). De asemenea, în cazul gimnastei americane Jordan Chiles: calificări – 13.866 (5.900 dificultate, 8.066 execuţie); finală – 13.766 după contestaţie (5.900, 7.866 execuţie). Contestaţiile se acceptă doar pentru nota la dificultate. Medalia de aur a revenit gimnastei Rebeca Andrade (Brazilia, 14.166), urmată de Simone Biles (SUA, 14.133). Sabrina Voinea s-a prăbuşit emoţional şi a plâns în hohote Sabrina Voinea s-a prăbuşit emoţional şi a plâns în hohote după finala de la sol de la gimnastică. Românca în vârstă de 17 ani a ratat podiumul la Jocurile Olimpice 2024. „În momentul acesta mă simt foarte rău pentru că am muncit atât şi am încercat să fac un exerciţiu la sol foarte bun. Şi au scos-o pe americancă pe locul 3, ceea ce… eu am încercat să fac o artistică foarte bună, să fac o acrobatică foarte bună, să iau aterizările, să nu ies afară din covor. În schimb, nu ştiu ce au văzut arbitrele de au scos-o pe ea pe locul 3.

Cel puţin locul 1 şi 2 este clar că sunt sportive destul de bune. Doar că locul 3… s-a văzut clar. Eu am încercat să am expresivitatea cât se poate de bună, dar cea de pe locul 3 a făcut şi aterizările puţin mai joase, cred că a ieşit şi din covor.

(Reporter: Ştii pentru ce ai fost penalizată?) Nu. Am făcut contestaţie şi mi-a rămas aceeaşi notă. Americanca a făcut contestaţie şi i-au schimbat nota şi au scos-o pe locul 3. Eu am avut un exerciţiu mult mai bun ca ea. A fost mai mai bun decât la Europene, am tras cât am putut de mine şi iată că s-a văzut cât de bun a fost exerciţiul.

Noi am încercat să ridicăm România cât putem mai mult. Am puterea să merg mai departe… şi eu, şi colegii, şi antrenorii… Nu ştiu ce a fost la sol, au fost multe schimbări de note.

Ne simţim dezavantajate. O să intru cu capul sus în sală şi o să merg înainte„, a declarat Sabrina Voinea.