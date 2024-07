Bernadette Szocs, discurs de mare campioană după calificarea în optimile de la Jocurile Olimpice! Promisiunea făcută la Paris - Antena Sport

Bernadette Szocs a avut un discurs de mare campioană după calificarea în optimile de la Jocurile Olimpice 2026. Marţi dimineaţă, românca a învins-o pe Margaryta Pesotska din Ucraina, scor 4-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a doua oară pe tabloul de simplu feminin de la Jocurile Olimpice, Szocs a reuşit să revină de la 0-1 la seturi şi să obţină calificarea.

Bernadette Szocs, discurs de mare campioană după calificarea în optimile de la Jocurile Olimpice! Promisiunea făcută la Paris

Românca a declarat la finalul partidei că era extrem de încrezătoare, chiar şi în momentul în care a pierdut primul set. Szocs, încă cu gândul la înfrângerea din sferturile de la dublu mixt, speră să îşi poată lua revanşa în probele de simplu şi pe echipe, pentru a le da motive de bucurie românilor:

„Știam că voi câștiga, chiar dacă din nou am pierdut primul set (12-14 n.n.). Și din nou, de pe margine, antrenorul (Ionuț Seni n.n.) mi-a spus unde am greșit. Mă grăbeam să finalizez în momente în care nu eram sigură sută la sută că voi încheia punctul

A fost o minge pierdută care a prelungit setul. Știam că adversara mea se va agăța de orice minge. E o luptătoare, care chiar dacă aș fi condus cu 3-0 la seturi și 10-0 la puncte, tot s-ar fi concentrat să rămână în joc. Așa că mi-am reluat concentrarea după acel Time Out și am reușit să pun capăt jocului (14-12, urmat de 11-4 în ultimul set n.n.). Îmi pare extrem de rău că nu am trecut mai departe la dublu mixt, dar credeți-mă că am făcut tot ce am putut.