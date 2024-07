Jaqueline Cristian, după victoria uriaşă de la Jocurile Olimpice 2024 cu Garcia: "Mă simt datoare să dau tot ce am mai bun" - Antena Sport

Jaqueline Cristian, după victoria uriaşă de la Jocurile Olimpice 2024 cu Garcia: "Mă simt datoare să dau tot ce am mai bun"

Jaqueline Cristian a fost extrem de entuziasmantă după victoria uriaşă de la Jocurile Olimpice 2024 cu Caroline Garcia, favorita publicului parizian şi fostă câştigătoare a Turneului Campionilor.

Românca a revenit de la 0-1 la seturi şi s-a impus cu 5-7, 6-3, 6-4, după 2 ore şi 35 de minute de joc pe Suzanne-Lenglen, într-o atmosferă extraordinară făcută de francezi.

La finalul partidei de la Paris, Jaqueline Cristian a declarat că a încercat să se hrănească cu energia fanilor francezi prezenţi la meci şi a vorbit cât de mult înseamnă pentru ea participarea la Jocurile Olimpice.

Românca a recunoscut că schimbarea lui Rybakina cu Garcia a reprezentat un plus pentru ea, dar victoria de sâmbătă îi dă mare încredere pentru un parcurs cât mai lung la Jocurile Olimpice:

„(n.r. Ai mai jucat pe o asemenea atmosferă?) Chiar aşa nu cred că am mai jucat, dar am încercat să mă bucur de ea cât se poate şi am încercat să o inversez în capul meu, să mă gândesc că sunt pentru mine, nu pentru ea. Să mă hrănesc din energia pe care o puneau spectatorii şi să dau tot ce e mai bun.