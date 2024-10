Roxana Anghel a devenit cetăţean de onoare al oraşului Siret - Antena Sport

Roxana Anghel a devenit cetăţean de onoare al oraşului Siret Roxana Anghel a devenit cetăţean de onoare al oraşului Siret Roxana Anghel, campioană şi vicecampioană olimpică la canotaj, a devenit, miercuri, cetăţean de onoare al oraşului Siret. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ “Astăzi, în oraşul Siret, domnul primar Adrian Popoiu i-a acordat titlul de „cetăţean de onoare” Roxanei Anghel, în semn de recunoştinţă pentru performanţele sportive extraordinare şi pentru medaliile de aur şi argint câştigate la Jocurile Olimpice de la Paris. Roxana Anghel a devenit cetăţean de onoare al oraşului Siret La ceremonie a luat parte şi doamna Elisabeta Lipă, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport”, a anunţat Federaţia Română de Canotaj. Lipă a felicitat-o pe sportivă printr-un mesaj postat pe Facebook: “În anul 2009 am primit titlul de cetăţean de onoare al oraşului Siret, locul unde m-am născut, iar astăzi, cu bucurie, am participat la momentul în care Roxana Anghel, campioana şi vicecampioana olimpică la Jocurile Olimpice de la Paris, a primit titlul de cetăţean de onoare al oraşului Siret! Am fost prezentă alături de ea la primăria oraşului Siret, în prezenţa domnului primar Adrian Popoiu, a jurnaliştilor şi a prietenilor unde, plină de emoţii, i-am înmânat Roxanei Anghel distincţia meritată din plin. Felicitări, Roxana! Ne mândrim cu tine şi îţi mulţumim pentru toate rezultatele pe care le-ai adus pentru România!” Reclamă

Roxana Anghel a câştigat la Paris aurul olimpic în proba de opt rame cu cârmaci şi argintul la dublu rame.

Roxana Anghel, mesaj superb după ce a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice

Roxana Anghel a trasmis un mesaj superb după ce a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice. Campioană olimpică cu barca de 8+1 şi vicecampioană olimpică la dublu rame alături de Ioana Vrînceanu, a declarat că trăieşte un sentiment unic, subliniind că încă nu conştientizează că este dublă medaliată olimpică.

“Este un sentiment ireal, nu pot descrie în cuvinte, nu-mi vine să cred că am câştigat cu 8+1, chiar dacă am fost favorite. Mă simt foarte bucuroasă şi mândră de toată echipa. E ireal că am urcat pe podiumul olimpic de două ori“, a spus Anghel.

