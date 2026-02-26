Jurnal Antena Sport | Cei mai tari schiori din ţară se întrec în Poiana Braşov - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Cei mai tari schiori din ţară se întrec în Poiana Braşov
Cei mai tari schiori din ţară se întrec în Poiana Braşov. Anul ăsta, zăpada e prea multă pe pârtie.
