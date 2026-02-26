Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România - Antena Sport

Un fotbalist legendar al României se poate lăuda cu o fată bogată şi care se pricepe la afaceri. Este vorba de fiica lui Adrian Ilie, care este implicată într-o mega-afacerea de 800 de milioane de euro! Despre ce este vorba?

În România se dezvoltă unul dintre cele mai proiecte de parcuri eoliene, în care e implicată și fiica fostului mare fotbalist Adrian Ilie. Afacerea a primit aviz de racordare la rețeaua electrică de transport operată de Transelectrica, precum și acord de mediu din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM), în 2025. Parcul eolian se va întinde la Dăeni, comună din județul Tulcea, iar lucrările de construire vor demara în 2027, cu finalizare în 2029 sau 2030.

Compania dezvoltatoare a parcului eolian este Oxigen Delta SRL. Cel mai mare asociat al acesteia, cu 50% din capital, este Actto Renewables BV, subsidiară olandeză a Sanko Enerji, divizia energetică a grupului turc Sanko Holding, cu vechime de peste 100 de ani. Milana-Maria Ilie (24 de ani), fiica lui Adrian Ilie, deține 25% din părțile sociale, potrivit termene.ro. Asociate mai sunt Lăcrămioara Pavel din Tulcea (21%) și Andreea Drăgulin (21%).

Ce studii are Milana-Maria Ilie

Milana-Maria Ilie a absolvit în urmă cu 2 ani Științe Politice la Universitatea de economie și drept ESADE (Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses) din Barcelona, la care a învățat între 2019 și 2023, conform CV-ului său. Ea a făcut și cursuri de antrenorat la Barcelona și antrenează echipele de fotbal și baschet feminin ale liceului American International School of Bucharest, pe care l-a absolvit în 2019.