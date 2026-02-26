Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România - Antena Sport

Home | Extra | Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România
Foto

Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 9:53

Comentarii
Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România
galerie foto Galerie (57)

Un fotbalist legendar al României se poate lăuda cu o fată bogată şi care se pricepe la afaceri. Este vorba de fiica lui Adrian Ilie, care este implicată într-o mega-afacerea de 800 de milioane de euro! Despre ce este vorba?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În România se dezvoltă unul dintre cele mai proiecte de parcuri eoliene, în care e implicată și fiica fostului mare fotbalist Adrian Ilie. Afacerea a primit aviz de racordare la rețeaua electrică de transport operată de Transelectrica, precum și acord de mediu din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM), în 2025. Parcul eolian se va întinde la Dăeni, comună din județul Tulcea, iar lucrările de construire vor demara în 2027, cu finalizare în 2029 sau 2030.

Compania dezvoltatoare a parcului eolian este Oxigen Delta SRL. Cel mai mare asociat al acesteia, cu 50% din capital, este Actto Renewables BV, subsidiară olandeză a Sanko Enerji, divizia energetică a grupului turc Sanko Holding, cu vechime de peste 100 de ani. Milana-Maria Ilie (24 de ani), fiica lui Adrian Ilie, deține 25% din părțile sociale, potrivit termene.ro. Asociate mai sunt Lăcrămioara Pavel din Tulcea (21%) și Andreea Drăgulin (21%).

Ce studii are Milana-Maria Ilie

Milana-Maria Ilie a absolvit în urmă cu 2 ani Științe Politice la Universitatea de economie și drept ESADE (Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses) din Barcelona, la care a învățat între 2019 și 2023, conform CV-ului său. Ea a făcut și cursuri de antrenorat la Barcelona și antrenează echipele de fotbal și baschet feminin ale liceului American International School of Bucharest, pe care l-a absolvit în 2019.

Reclamă
Reclamă
Milana Ilie
Milana Ilie
Milana Ilie
Milana Ilie
+(57)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un producător auto de lux face concedieri masive din cauza tarifelor SUA şi a scăderii cererii din China
Observator
Un producător auto de lux face concedieri masive din cauza tarifelor SUA şi a scăderii cererii din China
S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova?! Dezvăluiri în interior: „Peste tot există discuţii cu acţionarii”
Fanatik.ro
S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova?! Dezvăluiri în interior: „Peste tot există discuţii cu acţionarii”
9:22
Victor Osimhen a dat cărţile pe faţă! De ce nu s-a bucurat după golul crucial marcat cu Juventus
9:11
Ce a putut spune Bănel Nicoliţă înainte de meciurile decisive ale campioanei FCSB
8:59
Gata, Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu după eşecul din Liga Campionilor! Ce se întâmplă din vară
8:46
“Îmi vine să plâng” Căpitanul lui Juventus, la capătul puterilor după eliminarea dramatică cu Galatasaray
8:39
Farul Constanţa, în doliu. A murit Ilhan Mustafa
8:28
Kylian Mbappe ar putea fi operat la genunchi
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma 5 Anunţul făcut de Sepsi după ce numele clubului a apărut în dosarul blaturilor 6 Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club
Citește și