Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: "Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut" - Antena Sport

Gino Iorgulescu a analizat lupta pentru play-off şi a declarat surprinzător, din postura de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, că eventuala absenţă a celor de la FCSB din top 6 la finalul sezonului regulat va afecta celelalte cluburi din play-off.

Iorgulescu a făcut referire la reţetele financiare de care ar avea parte echipe precum Craiova, Dinamo sau Rapid, în urma unor derby-uri cu echipa lui Gigi Becali.

Gino Iorgulescu: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut”

“După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.

FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu, pentru digisport.ro.