Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: "Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut" - Antena Sport

Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut”

Dan Roșu Publicat: 25 februarie 2026, 9:16

Gino Iorgulescu a analizat lupta pentru play-off şi a declarat surprinzător, din postura de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, că eventuala absenţă a celor de la FCSB din top 6 la finalul sezonului regulat va afecta celelalte cluburi din play-off.

Iorgulescu a făcut referire la reţetele financiare de care ar avea parte echipe precum Craiova, Dinamo sau Rapid, în urma unor derby-uri cu echipa lui Gigi Becali.

Gino Iorgulescu: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut”

“După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.

FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu, pentru digisport.ro.

Cum mai poate ajunge FCSB în play-off

FCSB mai are de jucat cu UTA și Universitatea Cluj în ultimele două etape ale sezonului regular, iar campioana en-tire nu are decât opțiunea victoriei în ambele confruntări pe care urmează să le dispute. Pe lângă cele şase puncte, FCSB are nevoie ca una din condiţiile de mai jos să devină realitate.

FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;

CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular

U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă

Clasamentul Ligii 1

  • 1. Universitatea Craiova – 56 de puncte
  • 2. Dinamo București – 52 p
  • 3. Rapid București – 52 p
  • 4. Universitatea Cluj – 48 p
  • 5. CFR Cluj – 47 p
  • 6. FC Argeș – 46 p
  • 7. FCSB – 43 p
  • 8. FC Botoșani 42 p
  • 9. UTA Arad 42 p
  • 10 Oțelul Galați 41 p
