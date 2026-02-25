Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone - Antena Sport

Prezent la meciul dintre Inter și Bodo/Glimt, desfășurat marți seară în Champions League, Giuseppe Marotta a fost întrebat despre informațiile apărute în presa din Spania care îl prezentau pe Diego Simeone drept înlocuitorul lui Cristi Chivu la echipa din Milano. Președintele clubului a negat un astfel de scenariu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Precontractul cu Simeone? O știre complet falsă, nu are rost să discutăm despre asta. Suntem foarte mulțumiți de Chivu și poate chiar am avut noroc cu el. Dar norocul este important. Chivu a dovedit că este demn de Inter”, a declarat Marotta, pentru Sky Sport Italia.

Informația confrom căreia Simeone are precontrat cu Inter a fost prezentată de jurnalistul Jose Manuel Estrada la emisiunea El Chiringuito. Ea a venit în contextul în care antrenorul român se îndreaptă spre titlu, iar presa italiană a anunțat că la Inter se lucrează chiar la o prelungire de contract pentru român.