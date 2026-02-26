Delegare controversată! Ruda unui oficial al FCSB-ului, în camera VAR la un duel crucial pentru play-off - Antena Sport

Marius Ianuli şi Mihai Stoica, la antrenamentul oficial al FCSB-ului înainte de meciul cu Dinamo Zagreb / Sport Pictures

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a decis ca Iulian Dima să fie în camera VAR la duelul dintre Universitatea Cluj şi Oţelul Galaţi, foarte important şi pentru FCSB în lupta pentru play-off.

Iulian Dima este rudă prin alianţă cu Marius Ianuli, team-managerul FCSB-ului. Dima şi Ianuli sunt veri de gradul doi, bunicul oficialului FCSB-ului fiind frate cu bunicul soţiei arbitrului.

U Cluj – Oţelul Galaţi se dispută vineri, de la ora 20:00, pe Cluj Arena. Cu o victorie, U Cluj s-ar califica matematic în play-off. Dacă echipa antrenată de Cristiano Bergodi o va învinge pe Oţelul, singura şansă pentru FCSB să mai prindă play-off-ul ar fi ca FC Argeş să adune maximum două puncte din meciurile cu Dinamo şi Unirea Slobozia. Asta în condiţiile în care FCSB va învinge UTA şi U Cluj în ultimele două etape, condiţie absolut necesară. Orice pas greşit al FCSB-ului în aceste două meciuri ar reprezenta automat ratarea play-off-ului.

Central la duelul U Cluj – Oţelul va fi Marcel Bîrsan. Tuşieri vor fi Radu Adrian Ghinguleac şi Ionuţ Traian Neacşu. În camera VAR se vor afla Iulian Dima şi Florin Ovidiu Mazilu, în timp ce Cristian Moldoveanu va fi arbitru de rezervă. Octavian Şovre va fi observator.

U Cluj – Oţelul este al doilea meci al etapei cu numărul 29 din Liga 1. Partida se va disputa de la ora 20:00, după Hermannstadt – Botoşani, care se joacă la 17:00. Etapa trecută, U Cluj a obţinut o victorie foarte importantă, cu 3-1, pe terenul lui FC Botoşani.