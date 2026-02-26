OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român - Antena Sport

Închide meniul
OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român

OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român

OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român

Daniel Işvanca Publicat: 26 februarie 2026, 22:06

OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român

Kurt Zouma / Al Wasl X

Kurt Zouma a avut nevoie de mai puțin de două luni pentru a-și găsi echipă, după ce s-a despărțit de CFR Cluj. Stoperul francez va juca în Emiratele Arabe Unite, acolo unde va fi adversarul lui Adrian Șut.

Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a fost prezentat oficial în cursul zilei de joi la Al Wasl. Va fi a opta echipă din cariera jucătorului cu 247 de apariții în Premier League.

Kurt Zouma, prezentat oficial la Al Wasl

Kurt Zouma și-a găsit imediat echipă, chiar dacă nu a bifat multe minute în tricoul celor de la CFR Cluj. Stoperul din Hexagon s-a înțeles cu Al Wasl, formația din Emiratele Arabe Unite.

Ajuns la vârsta de 31 de ani, jucătorul a fost prezentat deja oficial la noua sa echipă și va fi adversarul lui Adrian Șut, legitimat și el la Al-Ain. Al Wasl va fi a opta formație din cariera francezului, după Saint-Etienne, Chelsea, Stoke City, Everton, West Ham United, Al-Orobah și CFR Cluj.

