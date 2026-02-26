Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Celta Vigo - PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu vrea „remontada” cu echipa lui Ionuț Radu. Programul serii de Europa - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu vrea „remontada” cu echipa lui Ionuț Radu. Programul serii de Europa

Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu vrea „remontada” cu echipa lui Ionuț Radu. Programul serii de Europa

Daniel Işvanca Publicat: 26 februarie 2026, 17:57

Comentarii
Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu vrea remontada” cu echipa lui Ionuț Radu. Programul serii de Europa

Răzvan Lucescu / Profimedia

Celta Vigo – PAOK Salonic este unul dintre cele mai tari meciuri ale serii din UEFA Europa League, iar partida este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alte echipe evoluează atât în Europa League, cât și în Conference League, pentru a-și adjudeca un loc în faza optimilor de finală, aceasta fiind manșa retur.

Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00)

Răzvan Lucescu nu a renunțat la calificarea în optimile UEFA Europa League, chiar dacă a pierdut în Grecia manșa tur a dublei cu spaniolii de la Celta Vigo.

Gruparea pregătită de tehnicianul român va avea o misiune dificilă pe terenul echipei unde evoluează și Ionuț Radu, care este anunțat titular pentru acest joc.

Echipele probabile la Celta Vigo – PAOK

  • Celta Vigo: Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Carreira, Roman, Moriba, Mingueza – Aspas, Iglesias, Swedberg.
  • PAOK: Tsiftis – Baba, Michailidis, Kedziora, Kenny – Zafeiris, Ozdoev – Chatsidis, Bianco, Sanchez – Giakoumakis.

Programul serii în Europa League:

  • 19:45 Ferencvaros – Ludogorets
  • 19:45 Viktoria Plzen – Panathinaikos
  • 19:45 Steaua Roșie Belgrad – Lille
  • 19:45 VfB Stuttgart – Celtic
  • 22:00 Bologna – Brann
  • 22:00 Celta Vigo – PAOK
  • 22:00 Genk – Dinamo Zagreb
  • 22:00 Nottingham Forest – Fenerbahce

Programul serii în Conference League:

  • 19:45 Celje – Drita
  • 19:45 Fiorentina – Jagiellonia
  • 19:45 Rijeka – Omonia
  • 19:45 Samsunspor – Shkendija
  • 22:00 AZ Alkmaar – FC Noah
  • 22:00 Crystal Palace – Zrinjski
  • 22:00 Lausanne – Sigma Olomouc
  • 22:00 Lech Poznan – KuPS
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Observator
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine
Fanatik.ro
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine
17:33
Daniel Pancu cere măsuri aspre în scandalul pariurilor de la Păulești: „Privare de libertate”
17:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie
17:19
Lovitura încercată de Cristi Chivu pe piaţa transferurilor! Inter vrea un star de la Real Madrid!
16:56
Fostul atacant de la FCSB, adus în fața Comisiei de Integritate a FRF, după scandalul pariurilor de la Păulești
16:23
Adrian Mihalcea vrea să-i dea lovitura FCSB-ului: „Din postura de dinamovist, ar fi o bucurie în plus”
16:21
Peluza “Cătălin Hîldan”, mesaj tranşant pentru “câini” înaintea duelului cu FC Argeş: “Asta vrem duminică”
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 5 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 6 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele