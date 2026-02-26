Celta Vigo - PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu vrea „remontada” cu echipa lui Ionuț Radu. Programul serii de Europa - Antena Sport

Celta Vigo – PAOK Salonic este unul dintre cele mai tari meciuri ale serii din UEFA Europa League, iar partida este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Alte echipe evoluează atât în Europa League, cât și în Conference League, pentru a-și adjudeca un loc în faza optimilor de finală, aceasta fiind manșa retur.

Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00)

Răzvan Lucescu nu a renunțat la calificarea în optimile UEFA Europa League, chiar dacă a pierdut în Grecia manșa tur a dublei cu spaniolii de la Celta Vigo.

Gruparea pregătită de tehnicianul român va avea o misiune dificilă pe terenul echipei unde evoluează și Ionuț Radu, care este anunțat titular pentru acest joc.

Echipele probabile la Celta Vigo – PAOK

Celta Vigo: Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Carreira, Roman, Moriba, Mingueza – Aspas, Iglesias, Swedberg.

Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Carreira, Roman, Moriba, Mingueza – Aspas, Iglesias, Swedberg. PAOK: Tsiftis – Baba, Michailidis, Kedziora, Kenny – Zafeiris, Ozdoev – Chatsidis, Bianco, Sanchez – Giakoumakis.

Programul serii în Europa League:

19:45 Ferencvaros – Ludogorets

19:45 Viktoria Plzen – Panathinaikos

19:45 Steaua Roșie Belgrad – Lille

19:45 VfB Stuttgart – Celtic

22:00 Bologna – Brann

22:00 Celta Vigo – PAOK

22:00 Genk – Dinamo Zagreb

22:00 Nottingham Forest – Fenerbahce

Programul serii în Conference League: