Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top - Antena Sport

Joyskim Dawa s-a accidentat şi a lipsit aproape zece luni de la FCSB. Dacă în urmă cu cîteva zile a apărut informaţia că Genk îl are în vizor, acum negocierile par să devină avansate, iar jucătorul ar urma să facă obiectul unui transfer important, în Belgia.
Problema în perfectarea transferului o reprezintă suma cerută de Gigi Becali. Fotbalistul are o clauză de 5 milioane de euro, dar nu este exclus ca latifundiarul să mai lase din preţ.
“Dawa este încă sub contract cu FCSB până la mijlocul anului 2027, ceea ce i-ar putea limita spațiul de negociere. Genk ar spera să găsească o poziție favorabilă la masa negocierilor, asta deoarece partea financiară rămâne un factor important: cu o valoare de piață de aproximativ 2,5 milioane de euro, fotbalistul reprezintă o investiție substanțială.
Mai mult, Genk nu este singurul club care monitorizează situația. Echipe din Rusia și-au manifestat interesul de ceva vreme. Acest lucru creează incertitudine: chiar dacă Genk vrea să se impună, rămâne de văzut cât de repede și cât de fezabil va fi acest lucru”, au scris belgienii.
Dawa a jucat doar în patru meciuri în acest sezon la FCSB.
- Ianis Zicu i-a răspuns lui Gigi Becali: “Nu cred că noi oferim ajutor cuiva”
- Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor
- Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB. Gigi Becali: “Să rămân eu singur să joc fotbal?”
- Denis Alibec, replică genială pentru Gigi Becali: “Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi”
- Mihai Stoica n-a stat pe gânduri şi a scos-o pe FCSB din ecuaţie: “Ei merită să ia titlul”