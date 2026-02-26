Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top - Antena Sport

Joyskim Dawa s-a accidentat şi a lipsit aproape zece luni de la FCSB. Dacă în urmă cu cîteva zile a apărut informaţia că Genk îl are în vizor, acum negocierile par să devină avansate, iar jucătorul ar urma să facă obiectul unui transfer important, în Belgia.

Problema în perfectarea transferului o reprezintă suma cerută de Gigi Becali. Fotbalistul are o clauză de 5 milioane de euro, dar nu este exclus ca latifundiarul să mai lase din preţ.

“Dawa este încă sub contract cu FCSB până la mijlocul anului 2027, ceea ce i-ar putea limita spațiul de negociere. Genk ar spera să găsească o poziție favorabilă la masa negocierilor, asta deoarece partea financiară rămâne un factor important: cu o valoare de piață de aproximativ 2,5 milioane de euro, fotbalistul reprezintă o investiție substanțială.

Mai mult, Genk nu este singurul club care monitorizează situația. Echipe din Rusia și-au manifestat interesul de ceva vreme. Acest lucru creează incertitudine: chiar dacă Genk vrea să se impună, rămâne de văzut cât de repede și cât de fezabil va fi acest lucru”, au scris belgienii.

Dawa a jucat doar în patru meciuri în acest sezon la FCSB.