Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Gică Craioveanu e de părere că FCSB nu prinde play-off-ul - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Gică Craioveanu e de părere că FCSB nu prinde play-off-ul
Video

Jurnal Antena Sport | Gică Craioveanu e de părere că FCSB nu prinde play-off-ul

Creşte tensiunea la FCSB! Ultima campioană e la mâna rezultatelor în lupta pentru play-off. “Nu-l prinde”, spune Gică Craioveanu!

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Fiica lui Mihai Covaliu, Amalia, e de neoprit! Visează la medalia olimpică

Jurnal Antena Sport | Fiica lui Mihai Covaliu, Amalia, e de neoprit! Visează la medalia olimpică

Jurnal Antena Sport | Fiica lui Mihai Covaliu, Amalia, e de neoprit! Visează la medalia olimpică
Jurnal Antena Sport | Noua tehnologie din Formula 1 iese pe circuit şi cu ajutorul românilor

Jurnal Antena Sport | Noua tehnologie din Formula 1 iese pe circuit şi cu ajutorul românilor

Jurnal Antena Sport | Noua tehnologie din Formula 1 iese pe circuit şi cu ajutorul românilor
Jurnal Antena Sport | Doi alpinişti români au câştigat lupta cu muntele, în Patagonia!

Jurnal Antena Sport | Doi alpinişti români au câştigat lupta cu muntele, în Patagonia!

Jurnal Antena Sport | Doi alpinişti români au câştigat lupta cu muntele, în Patagonia!
Jurnal Antena Sport | Mihăiţă Papară, la a treia sa participare la Jocurile Paralimpice

Jurnal Antena Sport | Mihăiţă Papară, la a treia sa participare la Jocurile Paralimpice

Jurnal Antena Sport | Mihăiţă Papară, la a treia sa participare la Jocurile Paralimpice
Jurnal Antena Sport | Jucătorii Rapidului pregătesc o regie la petrecerea de titlu, dacă ajung campioni

Jurnal Antena Sport | Jucătorii Rapidului pregătesc o regie la petrecerea de titlu, dacă ajung campioni

Jurnal Antena Sport | Jucătorii Rapidului pregătesc o regie la petrecerea de titlu, dacă ajung campioni
21:52
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană
21:45
U Cluj – Oţelul 4-0. Echipa lui Bergodi s-a calificat în play-off în stil mare! Show total cu gălăţenii
21:39
VideoJurnal Antena Sport | Fiica lui Mihai Covaliu, Amalia, e de neoprit! Visează la medalia olimpică
21:39
Doi jucători de la Liverpool, pe lista lui Cristi Chivu. Ce transferuri vrea să facă Inter
21:35
VideoJurnal Antena Sport | Noua tehnologie din Formula 1 iese pe circuit şi cu ajutorul românilor
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Doi alpinişti români au câştigat lupta cu muntele, în Patagonia!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 6 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro”