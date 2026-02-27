Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: "Multă lume implicată. Schimbau mii de euro" - Antena Sport

Scandalul blaturilor a luat amploare în România, după ce CS Păulești, echipă de Liga 3 este anchetată în prezent pentru trucare de meciuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sabin Ilie a venit şi el cu o dezvăluire uluitoare. El a povestit despre un meci trucat care a avut loc în perioada în care se afla la Daco-Getica, anterior Juventus București. Meciul vizat a fost cu UTA Arad, unde mai mulţi jucători nu şi-au apărat corect şansele.

„Eu am trecut prin așa ceva, eu știu. Eu și cu cine eram acolo ne priceam la fotbal și am zis: ‘Ăștia cad jos din picioare aiurea’. Despre ce vorbim? (n.r. La Daco-Getica cu UTA Arad) Eu inspirat, cu prietenul meu Marius Baciu, noaptea primim un telefon și ne-am dat seama. Pe Baciu, care el săracul nici nu a jucat”, a povestit Sabin Ilie.

Sabin Ilie povesteşte că a doua zi dimineaţa a pus jucătorii să dea declaraţii, de unde au luat banii. Aşa a scăpat să aibă probleme cu legea.

„Știi ce am făcut a doua zi dimineață? M-a sunat un prieten de-al meu. ‘Bă, dar câți bani aveți la Daco-Getica? Că ăștia schimbă mii de euro prin oraș’. I-am pus să declare toți. Eu i-am pus cu Marius Baciu, când intrau în vestiar. ‘Bă, de unde ai banii?’. Unul că i-a spus portarul, unul că i-a spus altul. Știi că a fost ditamai circul, da?