Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi LIVE TEXT (ora 20:00). FCSB, cu ochii în Ardeal. Meci decisiv pentru play-off! - Antena Sport

Universitatea Cluj întâlneşte pe Oţelul, vineri seara, pe Cluj Arena, într-un duel care se anunţă decisiv pentru accederea în play-off-ul Ligii 1. Meciul îl poţi vedea în format LIVE TEXT pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport.
Ardelenii sunt pe locul 4 înaintea acestei etape, cu 48 de puncte, iar o victorie în această etapă le-ar asigura prezenţa în play-off elevilor lui Cristiano Bergodi.
Meciul este interesant şi pentru FCSB. În cazul unui egal întrece cele două formaţii, bucureştenii păstrează la rândul lor şanse pentru accederea în play-off.
Şi Oţelul îşi joacă şansa de play-off. Oţelul este pe locul 10, cu 41 de puncte, iar în ultima etapă va evolua pe teren propriu cu Hermannstadt, penultima echipă clasată. Astfel, un succes vineri seară i-ar face pe jucătorii lui Laszlo Balint să spere până în ultima clipă la play-off.
Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi, echipe probabile
U CLUJ: Gertmonas – Chinteş, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – D. Nistor, Bic, Drammeh – Macalou, Lukic, El Sawy. Antrenor: Eugeniu Cebotaru
OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – Zhelev, Manuel Lopes, P. Iacob, Kazu – Joao Lameira, Bruno Paz – Bană, Andrezinho, Conrado – Debeljuh. Antrenor: Laszlo Balint
