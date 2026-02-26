Gigi Becali, replică la Denis Alibec: "A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute" - Antena Sport

Denis Alibec a fost lăsat să plece la Farul Constanţa din postura de jucător liber de contract. Gigi Becali a sperat ca la Farul, Denis Alibec să ajute FCSB în meciurile cu adversarele pentru play-off. Dar nu a fost aşa, pentru că în dispura pierdută cu FC Argeş, atacantul a ratat cu poarta goală. Gigi Becali a făcut după meci câteva afirmaţii dure la adresa lui Alibec, iar astăzi fotbalistul l-a ironizat.

“Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el… eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a spus Alibec în cadrul unei conferinţe de presă.

Gigi Becali a evitat să-i dea o replică dură fotbalistului, dar i-a reamintit că a jucat puţin la FCSB, unde s-a bucurat de venituri substanţiale.

”Cine să cumpere toată Liga 1? Ce să fac eu, foarte bine că a zis! Ce replică să îi dau, că a luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute. 450.000 de euro și 20 de minute”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.