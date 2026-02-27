Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană - Antena Sport

U Cluj a învins-o categoric pe Oțelul, scor 4-0, în etapa a 28-a din Liga 1, iar succesul reprezintă o veste proastă pentru FCSB. Campioana avea nevoie de un pas greșit din partea clujenilor, în vederea luptei pentru play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Grație succesului cu gălățenii, U Cluj și-a asigurat matematic prezența în play-off, pentru al doilea sezon la rând.

Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul

Dacă s-ar fi încurcat cu Oțelul și ar fi pierdut cu FCSB în ultima etapă a sezonului, atunci U Cluj ar fi putut ieși din play-off, cedând locul campioanei.

Acest lucru nu s-a întâmplat însă. Clujenii lui Cristiano Bergodi n-au avut nicio emoție în meciul disputat pe teren propriu cu Oțelul, Issouf Macalou, Jovo Lukic, Andrei Coubiș și Mouhamadou Drammeh marcând golurile victoriei.

Ca urmare a succesului lui U Cluj, FCSB are nevoie ca fie FC Argeș, fie CFR Cluj să se încurce în ultimele două meciuri rămase de disputat. Piteștenii se vor duela cu Dinamo, în această etapă, iar clujenii cu Farul, ambele în deplasare.