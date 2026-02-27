Doi jucători de la Liverpool, pe lista lui Cristi Chivu. Ce transferuri vrea să facă Inter - Antena Sport

Curtis Jones şi Giovanni Leoni, jucătorii lui Liverpool, sunt în vizorul lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu putând încerca să obţină serviciile lor în vară.

Potrivit Corriere dello Sport şi Calciomercato.com, Inter ar putea reveni la masa negocierilor pentru mijlocaşul Curtis Jones, în mercato de vară. Numele fotbalistului englez a fost vehiculat în legătură cu un transfer la clubul italian în perioada de transferuri din ianuarie.

Curtis Jones și Giovanni Leoni, pe lista lui Cristi Chivu la Inter

Presa a susţinut că Inter era dornică să-l aducă pe Jones în cazul în care Davide Frattesi părăsea clubul în ultimele zile de mercato, dar niciun transfer nu s-a materializat în cele din urmă.

Inter ar putea fi nevoită să-şi restructureze linia de mijloc în timpul perioadei de transferuri de vară. Henrikh Mkhitaryan este la final de contract şi s-ar putea retrage la sfârşitul sezonului. Hakan Calhanoglu reprezintă o ţintă prioritară pentru clubul al cărui suporter este, Galatasaray, şi au existat chiar şi sugestii recente conform cărora Nicolo Barella s-ar putea apropia de sfârşitul carierei sale la Inter.

Având în vedere că mai mulţi mijlocaşi cheie sunt pe cale să plece, Inter ar putea reveni la masa negocierilor pentru Jones în vară, conform presei de vineri. Au existat discuţii despre un posibil împrumut cu o opţiune de cumpărare de 40 de milioane de euro la sfârşitul lunii ianuarie.