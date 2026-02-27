Reacţia "U" Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB

Radu Constantin Publicat: 27 februarie 2026, 10:35

Meciul Universitatea Cluj – Oţelul este decisiv atât pentru ardeleni, cât şi pentru FCSB. Un eventual egal sau eşec al ardelenilor ar conta pentru bucureşteni, care ar păstra şanse de play-off.

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a luat o decizie controversată însă la acest meci.

Forul condus de Kyros Vassaras l-a delegat în camera VAR pe Iulian Dima, arbitru care are legături de familie cu Marius Ianuli, team-managerul celor de la FCSB. Cei doi sunt rude de gradul II, iar acest lucru este ştiut în fotbalul românesc. Bunicul lui Dima este fratele bunicului soției lui Ianuli, după cum a anunțat Adrian Porumboiu în urmă cu ceva vreme.

Oficialii de la Universitatea Cluj au evitat să atace decizia CCA şi speră ca meciul să se desfăşoare corect.

„Nu comentez delegările, sper și sunt convins că nu vor fi probleme în perspectiva asta, iar rezultatul va fi doar cel de pe teren.

Este un meci extrem de important pentru noi, sper să reușim să câștigăm și să ne atingem obiectivul pe care l-am avut: de a accede în play-off”, a declarat preşedintele “U” Cluj, Radu Constantea, citat de iamsport.ro.

 

