Jurnal Antena Sport | George Puşcaş, o prioritate pentru "câini" în perioada de transferuri - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | George Puşcaş, o prioritate pentru “câini” în perioada de transferuri
Kopic şi-l doreşte pe Puşcaş la Dinamo! Fostul atacant al naţionalei e fără echipă din vară, când a plecat de la Bodrum.
