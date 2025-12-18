Prima reacție din partea Rapidului după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Soluția propusă - Antena Sport

Rapid a reacționat oficial după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Președintele LPF își dorește un campionat cu doar 12 echipe, față de 16, câte sunt în prezent.

Victor Angelescu a declarat că această schimbare ar fi una mult prea drastică pentru fotbalul românesc, deși susține că echipele dispută mult prea multe meciuri în timpul unui sezon.

Victor Angelescu a propus și o soluție, după ce a auzit de planul lui Gino Iorgulescu. Președintele de la Rapid susține că un campionat cu 14 echipe ar fi ideal.

„Mi se pare un număr mult prea mic, să scazi de la 16 echipe la 12 echipe într-un timp scurt. E adevărat, campionatul având play-off și play-out, are un număr mare de meciuri, o scădere de la 16 la 14 echipe ar fi mai normală, ca să avem și un număr mai mic de meciuri.

12 ar fi cam drastic, ar fi un campionat mult prea mic pentru o țară atât de mare. Dacă m-ar întreba cineva astăzi pentru sezonul viitor sau pentru acum foarte curând, probabil aș vota împotrivă.