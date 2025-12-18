Prima reacție din partea Rapidului după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Soluția propusă - Antena Sport

Rapid a reacționat oficial după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Președintele LPF își dorește un campionat cu doar 12 echipe, față de 16, câte sunt în prezent.
Victor Angelescu a declarat că această schimbare ar fi una mult prea drastică pentru fotbalul românesc, deși susține că echipele dispută mult prea multe meciuri în timpul unui sezon.
Prima reacție din partea Rapidului după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1
Victor Angelescu a propus și o soluție, după ce a auzit de planul lui Gino Iorgulescu. Președintele de la Rapid susține că un campionat cu 14 echipe ar fi ideal.
„Mi se pare un număr mult prea mic, să scazi de la 16 echipe la 12 echipe într-un timp scurt. E adevărat, campionatul având play-off și play-out, are un număr mare de meciuri, o scădere de la 16 la 14 echipe ar fi mai normală, ca să avem și un număr mai mic de meciuri.
12 ar fi cam drastic, ar fi un campionat mult prea mic pentru o țară atât de mare. Dacă m-ar întreba cineva astăzi pentru sezonul viitor sau pentru acum foarte curând, probabil aș vota împotrivă.
14 ar fi cel mai ok, dacă mă gândesc la numărul de meciuri. Ar trebui discutat ce înseamnă și drepturile TV, dacă rămân aceleași.
Ca număr de meciuri, ca țară, undeva la 14 echipe ar fi mai normal. Cu acest sistem, de play-off și play-out, sunt multe etape. 40 de etape înseamnă mult pentru campionat”, a declarat Victor Angelescu, conform gsp.ro.
Ce a declarat Gino Iorgulescu
Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), a anunţat că forul pe care îl conduce plănuieşte schimbarea radicală a Ligii 1. Gino Iorgulescu vrea un campionat cu 12 echipe, motivând iniţiativa prin faptul că numeroase cluburi au probleme financiare.
Gino Iorgulescu a subliniat că LPF are în vedere înăsprirea condiţiilor de licenţiere. Acest lucru ar însemna automat reducerea echipelor care vor evolua în Liga 1.
„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a declarat Gino Iorgulescu pentru prosport.ro.
