Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prima reacție din partea Rapidului după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Soluția propusă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Prima reacție din partea Rapidului după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Soluția propusă

Prima reacție din partea Rapidului după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Soluția propusă

Viviana Moraru Publicat: 18 decembrie 2025, 20:58

Comentarii
Prima reacție din partea Rapidului după revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Soluția propusă

Dan Şucu şi Victor Angelescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Rapid a reacționat oficial după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Președintele LPF își dorește un campionat cu doar 12 echipe, față de 16, câte sunt în prezent.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Angelescu a declarat că această schimbare ar fi una mult prea drastică pentru fotbalul românesc, deși susține că echipele dispută mult prea multe meciuri în timpul unui sezon. 

Prima reacție din partea Rapidului după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1 

Victor Angelescu a propus și o soluție, după ce a auzit de planul lui Gino Iorgulescu. Președintele de la Rapid susține că un campionat cu 14 echipe ar fi ideal. 

„Mi se pare un număr mult prea mic, să scazi de la 16 echipe la 12 echipe într-un timp scurt. E adevărat, campionatul având play-off și play-out, are un număr mare de meciuri, o scădere de la 16 la 14 echipe ar fi mai normală, ca să avem și un număr mai mic de meciuri. 

12 ar fi cam drastic, ar fi un campionat mult prea mic pentru o țară atât de mare. Dacă m-ar întreba cineva astăzi pentru sezonul viitor sau pentru acum foarte curând, probabil aș vota împotrivă. 

Reclamă
Reclamă

14 ar fi cel mai ok, dacă mă gândesc la numărul de meciuri. Ar trebui discutat ce înseamnă și drepturile TV, dacă rămân aceleași. 

Ca număr de meciuri, ca țară, undeva la 14 echipe ar fi mai normal. Cu acest sistem, de play-off și play-out, sunt multe etape. 40 de etape înseamnă mult pentru campionat”, a declarat Victor Angelescu, conform gsp.ro. 

Ce a declarat Gino Iorgulescu 

Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), a anunţat că forul pe care îl conduce plănuieşte schimbarea radicală a Ligii 1. Gino Iorgulescu vrea un campionat cu 12 echipe, motivând iniţiativa prin faptul că numeroase cluburi au probleme financiare. 

Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"
Reclamă

Gino Iorgulescu a subliniat că LPF are în vedere înăsprirea condiţiilor de licenţiere. Acest lucru ar însemna automat reducerea echipelor care vor evolua în Liga 1. 

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a declarat Gino Iorgulescu pentru prosport.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Observator
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Fanatik.ro
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
22:00
LIVE TEXTAEK Atena – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii joacă pentru calificarea în primăvara europeană
21:53
Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo
21:45
Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului!
21:21
VideoJurnal Antena Sport | Foștii steliști și dinamoviști au uitat de rivalități și i-au făcut fericiți pe copii
21:18
VideoJurnal Antena Sport | Pancu le deschide poarta la CFR Cluj
21:15
VideoJurnal Antena Sport | Bănel Nicoliță împarte cadouri de Crăciun
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie” 6 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie