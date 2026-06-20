Jurnal Antena Sport | Pe fază pentru cei de acasă
Un român din New York îi face fericiți pe românii de acasă care așteaptă colete de peste ocean. Și Mitriță a apelat la el când era jucător în orașul care nu doarme niciodată.
Un român din New York îi face fericiți pe românii de acasă care așteaptă colete de peste ocean. Și Mitriță a apelat la el când era jucător în orașul care nu doarme niciodată.
Jurnal Antena Sport | Pe fază pentru cei de acasăJurnal Antena Sport | Pe fază pentru cei de acasă
Jurnal Antena Sport | Campioni la distracţieJurnal Antena Sport | Campioni la distracţie
Jurnal Antena Sport | Ferma de suflet a românilorJurnal Antena Sport | Ferma de suflet a românilor
Jurnal Antena Sport | E as şi la golfJurnal Antena Sport | E as şi la golf
Jurnal Antena Sport | Toată lumea la petrecereJurnal Antena Sport | Toată lumea la petrecere