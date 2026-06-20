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Jurnal Antena Sport | Pe fază pentru cei de acasă

Un român din New York îi face fericiți pe românii de acasă care așteaptă colete de peste ocean. Și Mitriță a apelat la el când era jucător în orașul care nu doarme niciodată.

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