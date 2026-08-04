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Jurnal Antena Sport | Milioane doar din vorbe

Lukic este noul vis pentru FCSB! „Bârligea doarme pe teren”, s-a convins patronul. Numai că Lukic este prea scump şi pentru bugetul lui Becali.

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