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Jucătorul cu cele mai multe meciuri în Liga 1 l-a refuzat pe Gigi Becali: „Nu vedeți ce se întâmplă acolo?”

Radu Constantin Publicat: 4 august 2026, 21:13

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Jucătorul cu cele mai multe meciuri în Liga 1 l-a refuzat pe Gigi Becali: „Nu vedeți ce se întâmplă acolo?

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Sport Pictures

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Dan Nistor a ajuns la 515 de meciuri jucate în Liga 11 și l-a egalat în fruntea acestei ierarhii pe Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, al Stelei și al Extensiv Craiova.

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Fotbalistul s-a aflat în trecut şi în vizorul celor de la FCSB, iar Gigi l-a sunat personal pentru transfer. Cum au decurs negocierile şi de ce nu a mai ajuns?

„Am discutat o singură dată la telefon cu Gigi Becali, de bani și de chestiile astea, dar atât. Era dificil, eram căpitan la Dinamo, rivalitatea dintre Dinamo și Steaua (n.r. FCSB) e foarte mare, cred eu că era imposibil în perioada aia să merg la… Steaua, că pentru mine e Steaua, eu așa o consider”, a spus Nistor, citat de iamsport.ro.

El spune că nu ar fi acceptat ce se întâmplă acum cu jucătorii de la FCSB.

„Din fericire pentru mine, mai bine că nu am ajuns. Nu vedeți ce se întâmplă acolo? Dacă aș fi fost schimbat la pauză, probabil mi-aș fi luat geanta și aș fi plecat acasă”, a spus Dan Nistor, la Digi Sport.

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