Jurnal Antena Sport | Campionii işi aşteaptă banii
Pe val după europenele la care au luat cele mai multe medalii, canotorii României sunt gata să dea lovitura şi la mondiale, asta deşi ce Guvernul a uitat să-i premieze pentru victoriile de aur.
Pe val după europenele la care au luat cele mai multe medalii, canotorii României sunt gata să dea lovitura şi la mondiale, asta deşi ce Guvernul a uitat să-i premieze pentru victoriile de aur.
Jurnal Antena Sport | Campionii işi aşteaptă baniiJurnal Antena Sport | Campionii işi aşteaptă banii
Jurnal Antena Sport | Oltenii visează la grupeJurnal Antena Sport | Oltenii visează la grupe
Jurnal Antena Sport | Îl plâng toți dinamoviștiiJurnal Antena Sport | Îl plâng toți dinamoviștii
FCSB, aproape de un nou transfer important! Jucătorul e la București și Becali îl așteaptă la negocieriFCSB, aproape de un nou transfer important! Jucătorul e la București și Becali îl așteaptă la negocieri
Jurnal Antena Sport | S-au distrat pe săturateJurnal Antena Sport | S-au distrat pe săturate