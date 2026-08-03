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Jurnal Antena Sport | Campionii işi aşteaptă banii

Pe val după europenele la care au luat cele mai multe medalii, canotorii României sunt gata să dea lovitura şi la mondiale, asta deşi ce Guvernul a uitat să-i premieze pentru victoriile de aur.

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