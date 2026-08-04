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Jurnal Antena Sport | Supărarea când le vine

Deja nervoşi după ruşinea imensă din Europa, fanii FCSB şi-au ieşit din minţi şi la egalul cu Farul. „Sperăm să nu retrogradăm!”, i-au luat suporterii la ţintă pe şefi şi jucători.

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