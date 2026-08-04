Jurnal Antena Sport | Supărarea când le vine
Deja nervoşi după ruşinea imensă din Europa, fanii FCSB şi-au ieşit din minţi şi la egalul cu Farul. „Sperăm să nu retrogradăm!”, i-au luat suporterii la ţintă pe şefi şi jucători.
Deja nervoşi după ruşinea imensă din Europa, fanii FCSB şi-au ieşit din minţi şi la egalul cu Farul. „Sperăm să nu retrogradăm!”, i-au luat suporterii la ţintă pe şefi şi jucători.
Jurnal Antena Sport | Pe drum în marea aventurăJurnal Antena Sport | Pe drum în marea aventură
Jurnal Antena Sport | Milioane doar din vorbeJurnal Antena Sport | Milioane doar din vorbe
Jurnal Antena Sport | Supărarea când le vineJurnal Antena Sport | Supărarea când le vine
Jurnal Antena Sport | Ori la deal, ori la spitalJurnal Antena Sport | Ori la deal, ori la spital
Jurnal Antena Sport | Campionii işi aşteaptă baniiJurnal Antena Sport | Campionii işi aşteaptă banii