Video Jurnal Antena Sport | Supărarea când le vine

Deja nervoşi după ruşinea imensă din Europa, fanii FCSB şi-au ieşit din minţi şi la egalul cu Farul. „Sperăm să nu retrogradăm!”, i-au luat suporterii la ţintă pe şefi şi jucători.