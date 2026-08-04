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Unde se va disputa, cel mai probabil, marele derby dintre Dinamo și FCSB

Sebastian Ujica Publicat: 4 august 2026, 21:16

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Unde se va disputa, cel mai probabil, marele derby dintre Dinamo și FCSB

Foto: Sport Pictures

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Derby-ul dintre Dinamo și FCSB din startul acestui sezon are șanse minime să aibă loc pe Arena Națională din București!

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Cel mai probabil, meciul va avea loc pe stadionul Arcul de Triumf, acolo unde a avut loc și finala barajului pentru Conference League în luna mai, câștigată de FCSB cu 2-1. Pe Arcul de Triumf a avut loc și partida FCSB-ului cu Farul, 2-2, asta după ce clubul bucureștean a fost nemulțumit de starea gazonului de pe Ghencea.

Dinamo – FCSB, pe Arcul de Triumf

Derby-ul dintre Dinamo și FCSB este programat pentru weekendul 6-7 septembrie, la două săptămâni după ce pe Arena Națională va fi organizat festivalul SAGA. Acest eveniment practic face aproape imposibil ca duelul dintre Dinamo și FCSB să aibă loc pe cea mai mare arenă din țară.

„Facem toate eforturile pentru ca Dinamo – FCSB să se poată juca pe Arena Națională. Există șanse, dar sunt mici. Este un calendar al evenimentelor. Pentru ca meciul din 6-7 septembrie să se dispute pe Arena Națională, calendarele ar trebui să se suprapună. Există o procedură prin care cei care organizează evenimentul de pe stadion trebuie să iasă, iar cei care intră să își înceapă activitatea. Este vorba despre SAGA” a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Același lucru l-a spus și președintele FCSB-ului, Mihai Stoica, în emisiunea Fanatik: „Din informațiile pe care le am, am văzut că toată lumea a spus că Dinamo – FCSB se va juca pe Arena Națională. Din informațiile mele, NU se va juca pe Arenă. Se va juca pe Arc. Pe 6 septembrie ar trebui să fie, dacă e duminică, reeditarea finalei de Conference League. Nu se va juca acolo” a spus MM.

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