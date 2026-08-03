Jovo Lukic pleacă de la U Cluj pentru o sumă record!

Unul dintre cei mai bine cotaţi jucători de la U Cluj, Jovo Lukic, ar putea să plece în perioada următoare de la formaţia ardeleană, asta după ce a atras atenţia mai multor formaţii importante din afară.

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Atacantul bosniac care a fost prezent la Cupa Mondială şi chiar a marcat pentru naţionala sa un gol la turneul final este o piesă de export importantă pentru formaţia din Cluj.

Jovo Lukic e aproape să plece de la U Cluj

Jurnaliştii din Bosnia vorbesc despre viitorul jucătorului şi scriu că pe lângă Besiktas, ar mai exista interes concret din partea celor de la Rennes, din prima ligă a Franţei. De asemenea, aceştia precizează că suma de transfer ar putea să se apropie de 5 milioane de euro.

Dacă ardelenii reuşesc o asemenea vânzare, asta va echivala cu un nou record bătut din punct de vedere al cedării unui fotbalist, asta la doar câteva săptămâni după ce Andrei Coubiş a fost cedat pentru 3 milioane de euro la Lincoln, în Championship.

„În ultima perioadă, Beșiktaș este clubul care îl urmărește cel mai atent pe Lukić, însă nu este singurul care și-ar dori să-l aibă în lot pe atacantul bosniac”, au scris jurnaliştii de la sportsports.ba.