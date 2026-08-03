Jovo Lukic pleacă de la U Cluj pentru o sumă record!

Unul dintre cei mai bine cotaţi jucători de la U Cluj, Jovo Lukic, ar putea să plece în perioada următoare de la formaţia ardeleană, asta după ce a atras atenţia mai multor formaţii importante din afară.
Atacantul bosniac care a fost prezent la Cupa Mondială şi chiar a marcat pentru naţionala sa un gol la turneul final este o piesă de export importantă pentru formaţia din Cluj.
Jovo Lukic e aproape să plece de la U Cluj
Jurnaliştii din Bosnia vorbesc despre viitorul jucătorului şi scriu că pe lângă Besiktas, ar mai exista interes concret din partea celor de la Rennes, din prima ligă a Franţei. De asemenea, aceştia precizează că suma de transfer ar putea să se apropie de 5 milioane de euro.
Dacă ardelenii reuşesc o asemenea vânzare, asta va echivala cu un nou record bătut din punct de vedere al cedării unui fotbalist, asta la doar câteva săptămâni după ce Andrei Coubiş a fost cedat pentru 3 milioane de euro la Lincoln, în Championship.
„În ultima perioadă, Beșiktaș este clubul care îl urmărește cel mai atent pe Lukić, însă nu este singurul care și-ar dori să-l aibă în lot pe atacantul bosniac”, au scris jurnaliştii de la sportsports.ba.
Cristiano Bergodi vrea să-l vadă plecat pe Jovo Lukic
Cristiano Bergodi a vorbit despre viitorul lui Jovo Lukic, înainte de duelul cu FC Botoşani, şi a anunţat că este cel mai bine ca fotbalistul să plece.
„Lukic are nevoie de timp. E un jucător care a avut deja oferte. Dacă vrea să plece, nu putem să ne opunem. E viața lui, cariera lui. Să ții un jucător care are ofertă nu mi se pare… Trebuie făcut ceva cu el. Eu zic că, în fotbalul românesc și pentru U Cluj, sunt bani buni și trebuie să-i dai drumul jucătorului”, a spus Cristiano Bergodi.
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