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Cu ce echipă a plecat Florinel Coman în cantonament. E oficial

Radu Constantin Publicat: 16 iulie 2026, 20:19

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Cu ce echipă a plecat Florinel Coman în cantonament. E oficial

Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman/ Instagram

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Florinel Coman era pe lista de achiziţii a FCSB pentru această vară, dar atacantul naţionalei României a declinat propunerea bucureştenilor.

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Florinel Coman mai are un an de contract cu Al-Gharafa şi a decis să continue tot cu clubul din Qatar. El se află în lotul deplasat în Slovacia, acolo unde este programat cantonamentul de vară.

Florinel Coman are la Al-Gharafa un salariu de 2 milioane de euro.

Atacantul s-a transferat la Al-Gharafa în 2024, iar Gigi Becali a însat pentru el 5 milioane de euro.

La Al-Gharafa, Florinel Coman nu a avut o evoluţie constantă, motiv pentru care a lipsit de la echipa naţională în mandatul lui Mircea Lucescu. El a revenit sub tricolor cu Gică Hagi selecţioner.

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