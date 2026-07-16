Cu ce echipă a plecat Florinel Coman în cantonament. E oficial

Florinel Coman era pe lista de achiziţii a FCSB pentru această vară, dar atacantul naţionalei României a declinat propunerea bucureştenilor.
Florinel Coman mai are un an de contract cu Al-Gharafa şi a decis să continue tot cu clubul din Qatar. El se află în lotul deplasat în Slovacia, acolo unde este programat cantonamentul de vară.
Florinel Coman are la Al-Gharafa un salariu de 2 milioane de euro.
Atacantul s-a transferat la Al-Gharafa în 2024, iar Gigi Becali a însat pentru el 5 milioane de euro.
La Al-Gharafa, Florinel Coman nu a avut o evoluţie constantă, motiv pentru care a lipsit de la echipa naţională în mandatul lui Mircea Lucescu. El a revenit sub tricolor cu Gică Hagi selecţioner.
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