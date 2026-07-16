Jurnal Antena Sport | Nadia intră în horă
La 50 de ani de la 10-le perfect, Nadia a fost sărbătorită și la Slatina. Călușarii i-au amintit Zeiței de la Montreal de dansurile de la sol.
La 50 de ani de la 10-le perfect, Nadia a fost sărbătorită și la Slatina. Călușarii i-au amintit Zeiței de la Montreal de dansurile de la sol.
Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de MondialJurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial
Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigătorJurnal Antena Sport | Look-ul câştigător
Jurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesuluiJurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesului
Jurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerămJurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerăm
Jurnal Antena Sport | Fiesta după remontadaJurnal Antena Sport | Fiesta după remontada