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Jurnal Antena Sport | Nadia intră în horă

La 50 de ani de la 10-le perfect, Nadia a fost sărbătorită și la Slatina. Călușarii i-au amintit Zeiței de la Montreal de dansurile de la sol.

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