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Jurnal Antena Sport | Povești de pus în ramă

O viață de poveste în imagini! Eduard Aninaru, românul care a cucerit America, trăiește printre vedetele internaționale pe care le-a avut în fața aparatului foto.

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Emoţii pentru Franţa! Kylian Mbappe s-a accidentat şi a părăsit terenul în meciul cu Maroc