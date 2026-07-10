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Ofertele avute pe masă de Radu Drăgușin înainte de a semna cu Fiorentina! De ce a ales să revină în Italia

Daniel Işvanca Publicat: 10 iulie 2026, 20:57

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Ofertele avute pe masă de Radu Drăgușin înainte de a semna cu Fiorentina! De ce a ales să revină în Italia

Radu Drăgușin / Profimedia

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Radu Drăgușin a schimbat campionatul după ce a înțeles că la Tottenham nu va beneficia de numărul de minute pe care și-l dorește, iar stoperul echipei naționalei a luat decizia de a reveni în Italia, unde a semnat cu Fiorentina.

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Florin Manea a vorbit despre celelalte propuneri pe care „Dragonul” le-a avut pe masă și a explicat de ce a ales în cele din urmă să revină în Serie A.

Radu Drăgușin, dorit insistent de Leipzig

Pe lângă propunerea venită de la Fiorentina, Radu Drăgușin a mai avut alte două oferte pentru a pleca de la Tottenham Hotspur. Informațiile au fost confirmate de impresarul său, Florin Manea.

RB Leipzig l-a mai dorit pe stoperul echipei naționale, interesul germanilor fiind încă de actualitate, după ce aceștia l-au dorit pe Drăgușin și în perioada de transferuri din iarnă.

„A fost o ofertă din Turcia, dar Radu nu a vrut să meargă acolo. A mai fost una din Germania. Nu Bayern, nu. A fost interes din partea lui Leipzig, care l-a urmărit și în iarnă, dar nu s-a concretizat, a fost doar interes, atât.

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Îți dai seama că el în Italia a crescut, acolo a dat cu ochii de fotbal. E acolo de la 16 ani. Noi am zis să mergem acolo unde e dorit cel mai mult. Are nevoie de încredere, să revină la forma unde a fost. Din punctul meu de vedere, e mai bine decât înainte de accidentare, mai ales fizic.

Este alegerea bună, nu este presiunea pe el să câștige campionatul, nu cred că mai e vorba de retrogradare. Este ambientul perfect pentru el să revină la ce a fost el”, a declarat Florin Manea, potrivit digisport.ro.

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