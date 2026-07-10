Ofertele avute pe masă de Radu Drăgușin înainte de a semna cu Fiorentina! De ce a ales să revină în Italia

Radu Drăgușin a schimbat campionatul după ce a înțeles că la Tottenham nu va beneficia de numărul de minute pe care și-l dorește, iar stoperul echipei naționalei a luat decizia de a reveni în Italia, unde a semnat cu Fiorentina.
Florin Manea a vorbit despre celelalte propuneri pe care „Dragonul” le-a avut pe masă și a explicat de ce a ales în cele din urmă să revină în Serie A.
Radu Drăgușin, dorit insistent de Leipzig
Pe lângă propunerea venită de la Fiorentina, Radu Drăgușin a mai avut alte două oferte pentru a pleca de la Tottenham Hotspur. Informațiile au fost confirmate de impresarul său, Florin Manea.
RB Leipzig l-a mai dorit pe stoperul echipei naționale, interesul germanilor fiind încă de actualitate, după ce aceștia l-au dorit pe Drăgușin și în perioada de transferuri din iarnă.
„A fost o ofertă din Turcia, dar Radu nu a vrut să meargă acolo. A mai fost una din Germania. Nu Bayern, nu. A fost interes din partea lui Leipzig, care l-a urmărit și în iarnă, dar nu s-a concretizat, a fost doar interes, atât.
Îți dai seama că el în Italia a crescut, acolo a dat cu ochii de fotbal. E acolo de la 16 ani. Noi am zis să mergem acolo unde e dorit cel mai mult. Are nevoie de încredere, să revină la forma unde a fost. Din punctul meu de vedere, e mai bine decât înainte de accidentare, mai ales fizic.
Este alegerea bună, nu este presiunea pe el să câștige campionatul, nu cred că mai e vorba de retrogradare. Este ambientul perfect pentru el să revină la ce a fost el”, a declarat Florin Manea, potrivit digisport.ro.
- Radu Drăguşin şi Fiorentina, duel de vis cu Real Madrid şi Jose Mourinho! Când are loc partida
- Lovitura verii: un gigant vrea să-l transfere pe Virgil Van Dijk: „Greu, dar nu imposibil!”
- Lovitură în Italia! Jucătorii urmăriți de Dinamo și FCSB, transfer la pachet pentru 1.500.000 de euro
- Interul lui Cristi Chivu l-a transferat pe colegul lui Darius Olaru! Fabrizio Romano a făcut anunțul!
- Antrenorul Fiorentinei a reacţionat, după transferul lui Radu Drăguşin. Mesaj direct despre fundaşul român